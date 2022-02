Lampedusa Beach con Valentina Elia al Teatro Tor Bella Monaca

Da martedì 5 a giovedì 7 aprile ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca I Due della Città del Sole presenta LAMPEDUSA BEACH: la parte sottomarina di Lampedusa, la spiaggia dove si depositano i sogni infranti. Un monologo per un’attrice che sa andare in apnea di Lina Prosa, regia Marcello Manzella, con Valentina Elia.



“Benvenuti a Lampedusa Beach. Tra poco Shauba morirà per voi.”

L’attrice si prepara ad esibirsi nella terribile discesa di Shauba verso il fondo del mare: il suo corpo, la voce, i pensieri, le emozioni, le paure, i movimenti, i suoni, i colori, le luci, sono a servizio del pubblico pagante, dei voyeurs pronti ad assistere alla rappresentazione scenica di una morte annunciata. Un testo che, con le sue suggestioni poetiche, cerca di sottrarre all’anonimato una vittima immaginaria, ma reale, di quella tragedia che si svolge quotidianamente nel mar Mediterraneo - cimitero a cielo aperto - e che cerca di restituirle la dignità umana fatta di sentimenti, ricordi, sogni e storie fatalmente dimenticate dalla cronaca, dai media e dal dibattito politico.



Un barcone carico di settecento profughi in fuga dall’Africa affonda nello specchio di mare di fronte a Lampedusa. Nell’oscurità incombente della notte, i settecento corpi si agitano e si dibattono nell’acqua. Tra questi corpi c’è quello di una giovane donna, Shauba, che riesce ad aggrapparsi ai suoi occhiali da sole caduti in acqua. Per alcuni istanti riesce a stare a galla come se quegli occhiali, suo ultimo legame con la vita, fossero un salvagente. Cerca di resistere al mare, e non riuscendo a stare a galla, inghiotte il fiato nello stomaco per l’eternità. È nell’implacabile discesa infernale sul fondo del Mediterraneo che Shauba, lasciandosi andare ai ricordi, compie il suo viaggio verso Lampedusa Beach: la parte sottomarina di Lampedusa, la spiaggia dove si depositano i sogni infranti. E in questo viaggio racconta e rivive, un’ultima volta, la sua esperienza e tutto quello che la porterà a maturare, ormai troppo tardi, come donna.