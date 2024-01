Lala, opera prima di Ludovica Fales: serata-evento a CSOA Ex Snia

Sabato 20 gennaio dalle ore 21.00 a CSOA Ex Snia serata evento per Lala, opera prima di Ludovica Fales, che anticipa l’uscita al cinema del film in sala dal 25 gennaio.

In programma il concerto degli Assalti Frontali autori del brano speciale, realizzato appositamente per il film, dal titolo“Il Mio Nome è Lala”. Con Luca D’Aversa sul palco il musicista Damiano Cavazza, il fisarmonicista Sava Stevic e la cantante Roxana. Apre la serata l’artista Rašid Nikoli? - The Gipsy Marionettist con lo spettacolo Rom VS Tutti.Una performance ibrida tra Stand-up Comedy e riflessioni culturali con l’obiettivo, attraverso l’uso di un’ironia tagliente, di contrastare i pregiudizi, sempre attuali, sulla cultura rom. Segue il DJ SET di Tony Carcassa, C.E.S. Pazza Gioia da Roma Est.



Nel film tre giovani donne, Lala, Samantha e Zaga, vivono nello stesso paese e condividono la stessa età, si ritrovano intrappolate in un labirinto burocratico che impedisce loro di sentirsi a casa. Le loro vite parallele si intrecciano esplorando i paradossi legali legati all'ottenimento della cittadinanza, mescolando documentario, finzione e materiale d'archivio.

Il film sarà proiettato alla 35a edizione di Trieste Film Festival il 24 gennaio per il Premio Corso Salani alla presenza della regista. Lala ha vinto il premio del pubblico mymovies alla 41a edizione del Bellaria Film Festival e la menzione speciale per il documentario alla XV edizione di Ortigia Film Festival.



Lala è una produzione Transmedia production (Italia), Staragara (Slovenia), con il contributo di Fondo Audiovisivo del FVG, MiC – DG Cinema (tax credit), FVG Film Commission, Regione Lazio, Slovenian Film Centre (Tax rebate), sviluppo Biennale College Cinema. Special Track musicale “Il Mio Nome è Lala” di Assalti Frontali, feat. Luca D’Aversa. Il film è distribuito da Transmedia production.