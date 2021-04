Manipolazione del legno degli alberi di Roma: l'iniziativa alla Caffarella

Il parco regionale dell'Appia Antica ha lanciato il programma di visite guidate e altr eventi "Segui la volpe - Giorni Verdi Primavera/Estate 2021”.

Nella programmazione è stata inserita anche la proposta SAP (Silvicultura Agrocultura Paesaggio), per promuovere l’utilizzo non distruttivo del legno prodotto dalla gestione del verde urbano.

Il laboratorio manipolazione del legno degli alberi di Roma

I partecipanti potranno manipolare segmenti di ramo, rondelle, sezioni, con operazioni quali taglio, scortecciatura, bucatura, chiodatura, levigazione, incisione, pittura, assemblaggio, realizzando le loro piccole “opere d’arte”.

L’attività viene fatta con attrezzature manuali ed eventualmente, elettriche elementari, sempre con la puntuale assistenza degli operatori. Per vincoli sanitari, l’attività si svolgerà all’aperto e sarà sospesa in caso di pioggia. Gli oggetti rimangono di proprietà dei partecipanti che li avranno realizzati.

L'evento si svolgerà con 4 repliche, nelle date sotto indicate:

Domenica 9 maggio o 16 maggio

Domenica 23 maggio

Domenica 6 giugno

Tutte le informazioni

Il luogo di svolgimento è il Casale Ex Mulino, via Caffarella 23.

C’è un cancello, prima del quale vanno lasciati i mezzi di locomozione, poi si fa un tratto a piedi di 10 minuti nel Parco.

Per venire con i mezzi pubblici: Metro: fermata Furio Camillo.

Bus: Linea 118: fermata: Appia antica Domine Quo Vadis.

Partecipanti: l’attività è mirata a ragazzi e bambini, ma chiunque lo desideri potrà partecipare;

Chi vuole potrà cogliere l’occasione per smaltire nell’attività di laboratorio, legnetti di potatura, pezze, avanzi di colla…, ed altre cose che in casa “impicciano” ma che sono utilizzabili nell’attività;

Orario: Mattina: ore 10-13;

Numero massimo partecipanti per turno: n. 25;

Costo attività: E 10 / partecipante; Per possessori C.A.P.: 8 euro;

Prenotazione ed informazioni: Franco Paolinelli: paolinellifrancosap@libero.it; 347-7553040;