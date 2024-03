Percorsi di primavera all'Orto Avanzato: tornano i laboratori per bambini nella Riserva dell'Aniene

SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus è lieta di invitare grandi e soprattutto piccini a una nuova edizione dell'iniziativa Percorsi di primavera all'Orto Avanzato.

I Percorsi di primavera rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per festeggiare le prime giornate di sole e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto, della creatività e della psicomotricità.

Chiediamo a tutti i partecipanti di registrarsi utilizzando questo form prima dell'evento.

Il percorso costruito sarà il seguente:

Ore 10:30 Ingresso e sottoscrizione ai laboratori

Ore 11:00 Inizio laboratori

Ore 13.00 fine laboratori

Consigli utili

Nel parco ci si può sporcare, è necessario pertanto portare:

Abbigliamento comodo, meglio se impermeabile data la possibile umidità del terreno. Scarpe che possono sporcarsi. 2 Teli, 1 per far sedere bambini e 1 per genitori.

Vi ricordiamo che la sottoscrizione prevista per i laboratori è di 10 euro a bambino, 8 per i fratelli. Il ricavato sarà utilizzato per il rimborso spese dei materiali dei laboratori e per contribuire alle diverse attività dell'associazione.

Vi aspettiamo!

Contatti

MANUELA+39 339 212 8640

GAIA +39 3662023280

Indirizzo email: associazionesuperabile@gmail.com

Sito web

Profilo Instagram

Pagina Facebook