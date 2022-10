Percorsi d'autunno all'Orto Avanzato: tornano i laboratori di Halloween nella Riserva dell'Aniene

SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus è lieta di invitare grandi e soprattutto piccini alla terza edizione dell'iniziativa Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato.

I Percorsi d'Autunno rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per festeggiare Halloween e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto e della psicomotricità.

Chiediamo a tutti i partecipanti di registrarsi qui prima dell'evento:

https://forms.gle/Jh9nv79dW7e1NhAJ7

Il percorso costruito sarà il seguente:

Ore 10:00 Ingresso e sottoscrizione ai laboratori.

10:30 Inizio percorsi d’autunno

Laboratori

sBALLOween : laboratorio per giocare e muoversi all'aperto all'insegna dello spavento!

: laboratorio per giocare e muoversi all'aperto all'insegna dello spavento! che mORTOrio!: laboratorio con ortaggi, semi, e mostruosità

laboratorio con ortaggi, semi, e mostruosità 6 Personaggi in cerca del copione - Halloween Edition : laboratorio d'improvvisazione teatrale spaventosa

- : laboratorio d'improvvisazione teatrale spaventosa Dolcetto o scherzetto: la pignatta piena di dolci sorprese, laboratorio manuale dove si costruisce, si ride e si mangia!

Consigli utili

Nel parco ci si può sporcare, è necessario pertanto portare:

1) Abbigliamento comodo, meglio se impermeabile data la possibile umidità del terreno.

2) Scarpe che possono sporcarsi.

3) 2 Teli, 1 per far sedere bambini e 1 per genitori.

4)Ovviamente i vostri costumi più spaventosi!!

Vi ricordiamo che la sottoscrizione prevista per i laboratori è di 10 euro a bambino, 8 per i fratelli. Il ricavato sarà utilizzato per il rimborso spese dei materiali dei laboratori e per contribuire alle diverse attività dell'associazione.

Vi aspettiamo!

Contatti