Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato 2nd Edition. Laboratori e attività di Halloween al Parco dell'Aniene

Dopo il successo della prima edizione, l'Associazione SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus e La Casa del Parco, è lieta di invitare grandi e soprattutto piccini al secondo appuntamento dell'iniziativa Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato.

I Percorsi d'Autunno rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per festeggiare Halloween e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto e della psicomotricità. Data la situazione sanitaria il percorso verrà svolto in gruppi formati da 6 bambini ciascuno, che durante il percorso non si incontreranno mai.

Per partecipare è necessario registrarsi qui prima dell'evento: https://forms.gle/7A9kA1bZFVYRjPu2A

Il percorso costruito sarà il seguente:

Ore 10:00 Ingresso

Con adeguamento alle norme vigenti si effettuerà la registrazione anagrafica di un membro della famiglia (per eventuale tracciamento), misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani per tutti i partecipanti. Sottoscrizione ai laboratori.

10:30 Inizio percorsi d’autunno

-Che mORTOrio!: laboratorio con ortaggi, semi, e mostruosità

-Terrore in foglie: laboratorio di creazione di maschere mostruose

-Horror Family Flow: il laboratorio che unisce il Power Yoga alle attività Psicomotorie, il tutto svolto in forma ludica dove genitori e figli possono creare forme con il proprio corpo, sviluppando la relazione e il gioco in coppia.

-CorrHorror: laboratorio di psicomotrità -Diamoci una mossa!

-6 Personaggi in cerca di un copione-Halloween Edition: laboratorio d'improvvisazione teatrale spaventosa

Consigli utili

Le attività sono svolte nel parco quindi ci si può sporcare. Si consiglia di portare:

1) Abbigliamento comodo, meglio se impermeabile data la possibile umidità del terreno.

2) Scarpe che possono sporcarsi.

3) 2 Teli, 1 per far sedere bambini e 1 x genitori.

4)Ovviamente i vostri costumi più spaventosi!!



Per evitare assembramenti i genitori non potranno seguire i bambini nei laboratori, tranne che per il laboratorio di Horror Family Flow dove è prevista la coppia geniore-figlio, pertanto verrà creato uno spazio apposito dove poter sostare, in gruppi massimo di 6 persone, sempre distanziati e con la mascherina.



Contatti

MICHELE 338 2581037

-MANUELA+39 339 212 8640

associazionesuperabile@gmail.com

