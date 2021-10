Laboratori e visite omaggio a Gianni Rodari: Alice Cascherina protagonista alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna

Per celebrare Gianni Rodari a 101 anni dalla nascita, a grande richiesta l’Associazione culturale Scribart propone per tre domeniche consecutive, un percorso ludico- didattico per bambini dai 5 ai 10 anni con una lettura originale della favola di Alice Cascherina ambientata tra le opere d’arte della Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma.

Domenica 24, 31 ottobre e 7 novembre la sagoma in cartoncino di Alice, realizzata dagli stessi bambini, accompagnerà i giovani visitatori nelle sale del museo dove l’ascolto della narrazione li solleciterà alla ricerca di opere d’arte che meglio si accostano agli insospettabili oggetti o ai luoghi in cui Alice si perde.

La favola stimolerà in maniera divertente l’osservazione dei quadri di Fontana, Burri, Twombly, delle sculture di Colla e non solo.

Il laboratorio, che prevede una durata di circa 90 minuti, si concluderà davanti ad un’opera di Capogrossi che offrirà lo spunto ai bambini per completare le sagome di Alice con il famoso “forchettone” dell’artista.

*L’ultimo appuntamento, domenica 7 novembre, prevede una visita/laboratorio dai risvolti imprevedibili, dedicata all’incontro di Alice, accompagnata da Rodari, alla scoperta di Pollock.

E mentre i piccoli scoprono le meravigliose avventure di Alice e del suo papà Gianni Rodari tra i capolavori del museo, anche gli adulti accompagnatori potranno partecipare ad una visita guidata a loro dedicata, che avrà gli stessi tempi del percorso didattico dei bambini.

Grazie alla cura e alla professionalità messe in campo dalle operatrici didattiche della Associazione, durante gli incontri la vivacità e l'inventiva delle favole di Rodari verranno valorizzate ed esaltate nel percorso artistico della Galleria, offrendo a grandi e bambini una occasione preziosa di conoscenza e di scoperta.



Prenotazione obbligatoria: 349 1551878 Emanuela – 346 3519592 Marzia - scribartinfo@gmail.com

