Laboratori d'arte e creatività in occasione della mostra Losing Control

La Fondazione Pastificio Cerere presenta i laboratori d’arte e creatività per bambini, pensati con la collaborazione dell’associazione Informadarte in occasione della mostra Losing Control dell’artista Giulio Bensasson, realizzata nell’ambito del programma regionale Lazio Contemporaneo.

Il progetto espositivo si compone di due installazioni site specific esito di una ricerca avviata dall’artista nel 2019, dedicata al tema della perdita del controllo e dei fenomeni che questa origina. Ogni contesto della vita umana – da quello sociale e politico, a quello educativo e religioso – è connotato dalla ricerca del controllo, elemento alla base della generazione di confini, reali o immaginari, e della manifestazione di fenomeni quali l’ossessione e l’illusione, che rendono illeggibile o distorto l’esistente nella sua spontanea condizione.

Partendo con una breve visita guidata, i piccoli ospiti approfondiranno gli elementi principali della ricerca dell’artista, i temi affrontati nella mostra e come questi hanno preso forma. Seguirà, nel cortile della Fondazione, un'attività pratica volta a rielaborare le idee e i materiali incontrati durante la visita secondo l’immaginazione e la creatività dei partecipanti.

Le attività verranno svolte in totale sicurezza e col rispetto delle norme sanitarie in vigore. È richiesta la prenotazione telefonando al 333.2921533 o scrivendo a info@pastificiocerere.it.

Entro le 11 del giorno precedente l’attività (i laboratori partiranno da un minimo di 3 bambini prenotati e un massimo di 7 per ogni turno).

COSTO DI PARTECIPAZIONE

Singolo partecipante: 5 euro (visita e laboratorio)

Per chi:

bambini dai 4 ai 10 anni (bambini di 4-5 anni accompagnati da un genitore)

Quando:

sabato 22 maggio

dalle ore 16:00 alle 17:15 - bambini dai 4 ai 6 anni; dalle ore 17:30 alle 18:45 - bambini dai 7 a 10 anni

giovedì 10 giugno e martedì’ 15 giugno dalle 16:15 alle 17:15 - bambini dai 7 ai 10 anni; dalle 17:30 alle 18:30 - bambini dai 4 a 6 anni.



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE ENTRO IL GIORNO PRECEDENTI L'INCONTRO tel 333 2921533 (I laboratori partiranno da un minimo di 3 bambini prenotati)

