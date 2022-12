Bambini a Palazzo Chigi: laboratori artistici di Natale ad Ariccia

Un modo speciale per aprire il Palazzo Chigi di Ariccia, palazzo d’epoca a due passi da Roma progettato dal grande Gian Lorenzo Bernini, alle famiglie.

Due laboratori natalizi artistici per bambini dai 6 agli 11 anni + la visita guidata a prezzo ridotto per i loro accompagnatori.



- “I CHIGI HANNO RUBATO LA STELLA AI RE MAGI“: Sabato 10 Dicembre, ore 16:00

- “FOGLIE DORATE NON SOLO A NATALE”: Domenica 11 Dicembre, ore 11:00



Il costo sarà di €15 il laboratorio per bambino e di €10 la visita guidata per adulto.



I laboratori, in collaborazione con “ChissàDove” Associazione culturale, sono stati studiati appositamente per far sì che i bambini realizzino le loro opere d’Arte, entrando a contatto con le nostre meraviglie artistiche e con il Natale.



Mentre i bambini svolgeranno i laboratori, gli adulti accompagnatori avranno la possibilità di ammirare attraverso una visita guidata la bellezza delle sale, completamente arredate e in ottime condizioni decorative, del Palazzo progettato dal grande Gian Lorenzo Bernini.

I posti sono limitati, per partecipare agli eventi è necessario effettuare l’iscrizione compilando i moduli presenti sul sito di Palazzo Chigi: www.palazzochigiariccia.it nella sezione “eventi”. La conferma della prenotazione degli eventi avviene attraverso l’acquisto del biglietto su TicketOne (link presente nei moduli della sezione del sito sopra citata).

Dove

Palazzo Chigi Ariccia, Piazza di Corte,(RM)

Quando

10 Dicembre ore 16:00 e 11 Dicembre ore 11:00

Prezzo (comprensivo di biglietti di ingresso)

€15 laboratorio bambino (dai 6 agli 11 anni) e €10 la visita guidata a prezzo ridotto per gli accompagnatori



Per maggiori informazioni:

WhatsApp al numero 3496002087