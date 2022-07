Labirinto d'amore, spettacolo immersivo sull'Orlando Furioso

Con oltre 4000 spettatori all’attivo, fino al 31 luglio, nel seicentesco giardino/scrigno di Palazzo Chigi di Ariccia, torna per il quinto anno un unicum nella programmazione estiva performativa del centro Italia.

Si tratta di Labirinto d’Amore per la regia di Giacomo Zito: una messa in scena totalizzante per uno spettacolo itinerante, in cui lo spettatore è invitato a seguire 4 storie d’amore tratte dalla grande letteratura italiana, in uno dei patrimoni storici e artistici del Lazio. Duelli, incantesimi, tradimenti e gesta eroiche, divertimento, follia e poesia, per un viaggio nel sogno in compagnia di 15 attori in una miriade di personaggi.

Dopo 4 anni di tutto esaurito, continuano così il sogno e il viaggio sui versi di Ludovico Ariosto tra gli scorci scenografici e le straordinarie strutture architettoniche che caratterizzano il Parco di Palazzo Chigi, meta di turisti da tutto il mondo, e palcoscenico d’eccellenza del labirinto narrativo offerto da questa originale versione dell’epopea ariostesca guidata da Giacomo Zito: un mondo magico, dentro il quale lo spettatore/viaggiatore si addentra e si perde per seguire le avventure dei personaggi.

Dal debutto dell’estate 2017, sono stati oltre 4000 gli spettatori che si sono addentrati in Labirinto d'Amore, godendosi la caleidoscopica coralità di immagini, voci e suoni generati dalla rievocazione dei personaggi e delle loro avventure, confermando la formula riuscita di una regia immersiva e coinvolgente in grado di ricreare, in un’atmosfera onirica, un remoto e imprevedibile universo dove tutto ciò che accade alimenta l’illusione di un tempo sospeso.

Una ricostruzione che al tempo stesso è viaggio nell’immaginario e momento unico per godere di uno dei più grandi capitoli della nostra letteratura.

Labirinto d’Amore – Orlando Furioso nel Parco Chigi in Ariccia con Luigi Pisani, Nicola Sorrenti, Mirella Dino, Chiara Di Stefano, Francesca La Scala, Laura Rovetti, Giordano Bonini, Daniele Ponzo, Gabriele Paupini, Dario Di Luccio, Federico Lunetta, Elena Crucianelli, Alessandra Patella, Jacopo Strologo, Riccardo Zito