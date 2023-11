"Labirinti", spettacolo al Teatro Petrolini

Prezzo non disponibile

Uno spettacolo che narra di Pasifae madre del Minotauro e sposa di Minosse che si unì al Toro Bianco e proprio da questa insana passione nasce Asterione ( il Minotauro) e ancora ci racconta di Arianna che per amore di Teseo e per mano dello stesso fece uccidere il suo fratellastro ma poi fu abbandonata dall' eroe. E poi altri miti ancora come quello di Achille e Polissena.



L' ultimo amore di Achille,prima della morte. Un amore intenso e senza precedenti. E poi la storia di Echidna, metà donna e metà serpente che riuscì ad ottenere l'amore di Eracle ( Ercole) il più forte tra gli eroi. Uno spettacolo dolce e amaro, struggente ma senza mai cadere nel patetico.



Amore,vendetta,piacere, solitudine, dolore e speranza....in fondo sono gli ingredienti della vita stessa!



Un viaggio nei nostri Labirinti dell'anima,dove sostiamo nella notte prima che il Sonno ci conduca nel mondo delle ombre. Da non perdere.