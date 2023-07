"La voce del tango", concerto di Hernán Genovese a Castel Sant'Angelo

Spazio alla musica, alla grande tradizione del tango, vibrante, appassionato e tragico con Hernán Genovese, uno dei cantanti, autori e compositori più importanti dell'attuale scena Argentina. Per la prima volta a Roma direttamente da Buenos Aires,appositamente per sotto l’Angelo di Castello, Genovese in "La voce del tango" sarà accompagnato martedì 4 luglio ore 21 dai grandi musicisti argentini Roger Helou (pianoforte) e Damian Foretic (bandoneon). Insieme a loro balleranno i Maestri e ballerini Paola Palaia e Marco Evola.

La terza edizione di sotto l’Angelo di Castello, rassegna di danza, musica e spettacolo, crea geometrie di relazioni inusuali offrendo spazi di creazione artistica e percorsi di fruizione inaspettati che cattureranno il pubblico in racconti di fascinazione e bellezza. Il progetto di valorizzazione del sito della Direzione Musei statali della città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, presenta in questa edizione della rassegna molti progetti site-specific che metteranno in relazione e dialogo il luogo e la sua storia con la creazione contemporanea. Il risultato sarà tutto da vivere.

Il progetto culturale sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo è stato curato e organizzato, nell’ambito delle attività della Direzione Musei statali della città di Roma, da Anna Selvi.

Il suo repertorio è composto sia da opere classiche che da canzoni proprie, e spazia dal tradizionale tango cittadino a canti con radici folcloristiche, iscrivendosi nella tradizione di quello che viene definito "cantante nazionale". La sua formazione di poeta e drammaturgo, pur riconoscendo molteplici influenze, è profondamente radicata nell'universo poetico del tango e della canzone creola. Le sue opere -di grande cura formale e stilistica- si caratterizzano per l'originalità delle immagini e per il senso del ritmo.

Hernán Genovese ha studiato canto con il Maestro Ricardo Catena (Teatro Colón), recitazione con Lizzie Waisse (Teatro Colón) e chitarra con gli insegnanti Graciela Testa e Rafael Del Pino. Nel 2005 ha vinto il 1° Premio al Concorso Hugo del Carril, organizzato dal Governo della Città di Buenos Aires, nella categoria Canto Maschile e nel 2006 è stato finalista al concorso Pre Cosquín (nel quale ha ottenuto il 2° posto).

Da allora si è esibito nei più importanti locali di tango di Buenos Aires (Café Homero, Esquina Homero Manzi, Clásica y Moderna, Torquato Tasso, Café de los Angelitos, El Viejo Almacén, Los 36 Billares, tra gli altri). Si è esibito anche insieme alla Buenos Aires Tango Orchestra e alla Juan de Dios Filiberto Argentine National Music Orchestra, e in numerosi programmi radiofonici e televisivi.

Nel corso del 2007 ha pubblicato il suo primo CD da solista: Barajando, a cui hanno partecipato Raúl Garello, Atilio Stampone, Bartolomé Palermo, Colacho Brizuela. Si è esibito come solista nei più importanti teatri e festival del paese e all'estero, e ha effettuato diverse tournée in America Latina ed Europa (Teatro Presidente Alvear, Teatro Avenida, Teatro Nazionale Cervantes, Teatro Libertador de Córdoba, Teatro Roma de Avellaneda Teatro, spagnolo di La Plata, ecc. Festival all'estero: Siviglia, Albacete, Tolosa, Medellín, Montevideo, Montpellier, Bruxelles, Tarbes, Nimes, Messico Festival Argentina: Buenos Aires, Rosario, La Falda, Justo Daract, Zárate, Bariloche, General Belgrano, ecc.)

Dal 2010 realizza lo spettacolo Tango a 3 Bandas insieme a Jesús Hidalgo e Esteban Riera. Nel 2011 è co-protagonista nello spettacolo De Lanús al Colón con il tenore Leonardo Pastore. Ha suonato e registrato con grandi maestri del genere tango come Leopoldo Federico, Nicolás Ledesma, Ernesto Baffa, Horacio Ferrer, Fabián Bertero e Ramiro Gallo, oltre ai già citati Atilio Stampone e Raúl Garello. Ha scritto e tenuto le seguenti conferenze in Argentina e all'estero: Homero Manzi, lettere per uomini, Aníbal Troilo o l'estetica infallibile, Il tango cantato: storia ed evoluzione stilistica. Come autore e compositore, ha pubblicato una ventina di opere.

Nel 2012 presenta il suo secondo CD da solista, intitolato De púa y corazón, dedicato all'opera cantabile di Roberto Grela, in cui intervengono come ospiti i Maestri Horacio Ferrer, Raúl Garello, Leopoldo Federico, Fabián Bertero e Rudi Flores. Questo lavoro ha ottenuto il Primo Premio del National Endowment for the Arts come miglior progetto di registrazione di tango 2011. Dal 2010 ad oggi è stato chiamato a numerosi festival musicali internazionali per tenere corsi e allestire spettacoli (sia come solista che in collaborazione con altri artisti). Nel 2015 ha presentato il suo terzo CD da solista Lo que soñamos - Tangos de autor, composto esclusivamente da sue opere, in una serie di concerti presso il Centro Culturale Torquato Tasso.

Nel giugno 2015 è stato convocato (per la seconda volta) al Festival Internazionale di Tango di Medellín in omaggio all'80° anniversario della morte di Carlos Gardel. Ha inoltre partecipato a due concerti in omaggio al suddetto artista insieme all'Orchestra Nazionale di Musica Argentina Juan de Dios Filiberto. Nel 2016 ha pubblicato la sua opera La vida en Tango, presentata in anteprima nell'agosto dello stesso anno al Festival di Tarbes, in Francia.

Nel 2017 presenta il suo quarto cd da solista: En vivo en Francia. Dal 2017 presenta lo spettacolo Distancia, insieme al pianista Roger Helou, con numerosi concerti in America, Europa e Asia. Nel 2017 è stato l'artista scelto per chiudere il Campionato Mondiale di Danza della Città di Buenos Aires. Nel 2020 ha presentato il suo spettacolo Concierto en un patio de Buenos Aires, insieme a Ramiro Gallo e Adrián Enríquez, trasmesso in streaming per tutto il mondo in piena pandemia. Nel 2020 ha pubblicato il suo quinto CD: Placer y Locura, con una grande orchestra, e nel 2022 il suo sesto: Distancia.