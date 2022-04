La vitalità della materia: le pitture di Corinna Brandl e le sculture di pietra di Brigitte Cabell

Dal 29 aprile al 12 maggio Medina Roma Art Gallery presenta la mostra bi-personale di Arte Contemporanea di Corinna Brandl e Brigitte Cabell La vitalità della materia: le opere di Corinna Brandl e Brigitte Cabell.

L’evento di opening si terrà venerdì 29 aprile alle ore 18:00 con l’inaugurazione dello storico dell’arte e curatore Gianluca Carchia.



Corinna Brandl e Brigitte Cabell, rispettivamente pittrice e scultrice, indagano con la loro artele connessioni che esistono tra la materia e la sua forma per esprimere in senso vitalistico la potenza di questo rapporto. Se Brandl, attraverso la sua pittura, realizza quadri sia astratti che figurativi dove il fattore cromatico fa da padrone, Cabell esegue sculture dalla forte essenza geometrica e lineare. Colore, cromia, ritmo insieme a linee essenziali, mistiche e geometriche sono i moduli espressivi che caratterizzano queste due artiste e che si possono osservare nelle sale della Galleria Medina. La pittura e la scultura in un dialogo dalla forte carica espressiva. Dove la pittura descrive esplosioni di vitalità dalla valenza espressionista, la scultura invece descrive un processo intimo volto alla ricerca dell’essenzialità della materia. Proprio qui risiede la vitalità della materia, che si esprime in diverse modalità e che viene riprodotta con diversi medium artistici. Dove la pittura rappresenta e raffigura, la scultura toglie e semplifica, entrambi per sintetizzare la forza vitale che plasma la materia artistica.



Ingresso libero con tutte le misure e le disposizioni in vigore per il contrasto alla pandemia covid-19