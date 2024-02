La vita nascosta al Cineforum Seraphicum

“La vita nascosta” di Terrence Malick è il secondo film della sezione “Ad imaginem dilecti filii”, dedicata ai racconti cristiformi, della rassegna “Fratello Cinema”.

Nel rispetto della cifra stilistica del cineasta statunitense che da sempre compone le sue opere usando un linguaggio che coniuga storia, natura, spiritualità e una fotografia di altissima qualità, il film narra le vicende dell'obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter, che, essendosi rifiutato di combattere per Hitler, conscio del rischio di una condanna a morte per tradimento, fu martirizzato dai nazisti nel 1943 e beatificato nel 2007.

Il film sarà introdotto dal cristologo Fra Enzo Galli, che metterà in relazione il tema del Cristo passionato con la storia del Beato austriaco, fornendo al pubblico gli strumenti per cogliere fino in fondo un film che parla di kènosis, di abbassamento fino alla passione e alla morte oblativa.



Fratello Cinema è una rassegna di cinema, cultura e spiritualità organizzata dai frati francescani del Cineforum Seraphicum e dalla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti, il patrocinio di Roma Lazio Film Commission, il supporto di Lucky Red distribuzione e la collaborazione del Movimento Laudato Si’.



L’appuntamento è sabato 17 febbraio alle ore 17 presso l’Auditorium Seraphicum – Via del Serafico, 1 (Roma)



L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) ma è possibile prenotare il proprio posto scrivendo a cineforum@seraphicum.org.