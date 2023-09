La visita, spettacolo teatrale

"Una naufraga sbattuta dalle onde del mare della vita, ha visto affondare la nave di un'esistenza ricca di successi. Vive nel suo antro di sibilla, nascondendo un grande segreto”.

Qual è il mistero che questa moderna "sibilla" rifiuta di accettare? Questa quasi parossistica esistenza, solitaria, quasi buttata via in mezzo al disordine, trova anche lei un'ancora a cui aggrapparsi per salvarsi? I giorni 23 e 24 settembre presso l’auditorium SGM in via Portuense, 741 verrà messa in scena la novità italiana.

La visita, di Rocco Cesareo a cura di Veglianti e Partners. Un’attrice alle prese con i suoi blocchi emotivi bloccata in una crisi esistenziale all’interno della sua stanza riceverà un’imprevista visita dal suo suggeritore. Che cosa nasconde questa solitudine? Riuscirà a trovare la matassa per uscire fuori dal labirinto? E se ci fosse un avvenimento imprevisto?

23 Settembre ore 19.30 24 Settembre ore 18.00.

Auditorium SGM Via Portuense, 741 Roma - 06.4827117- alfredoveglianti@gmail.com Ingresso libero Parcheggio Interno

La visita. La bellezza collaterale Con Rita Charbonnier e Fabio Nevi Testo e Regia Rocco Cesareo Produzione Veglianti e Partners Luci e audio Gianfranco Luchino.