L'area del Campidoglio e la sua storia, visita alla Vigilia di Natale

Situata sulla sommità dell’omonimo colle, Piazza del Campidoglio rappresenta oggi uno dei luoghi più famosi ed eleganti della capitale. Nonostante un costante utilizzo dell’area come sede del potere cittadino, questa zona fu in parte abbandonata e utilizzata come prato dove far pascolare le capre (da qui il nome di Monte Caprino) fino a tutto il Quattrocento. Nel 1536, in occasione di una visita alla città dell’Imperatore Carlo V, papa Paolo III Farnese decise di far risistemare tutta la zona del Campidoglio affidando il progetto a uno dei più grandi artisti presenti a Roma in quel momento: Michelangelo. L’intera area del Campidoglio, con i suoi palazzi, è oggi sede sia dell’amministrazione cittadina (Palazzo Senatorio è la sede del Comune di Roma), sia di una delle istituzioni museali più importanti di tutta la città, i Musei Capitolini, ospitati all’interno di Palazzo dei Conservatori e di Palazzo Nuovo.

La visita si terrà sabato 24 dicembre alle ore 16.

