La vera storia della Maschera di Zorro

Al Teatro Le Maschere arriva Zorro. E una storia che inizia a Carnevale quando, nella scuola del piccolo Pedro, si sta organizzando la tradizionale festa in maschera.

Il bambino vorrebbe travestirsi da Spiderman: sarà il vero Zorro a fargli cambiare idea, portandolo con sé in una serie di mirabolanti avventure. Lo spettacolo sarà in scena per le famiglie domenica 19 febbraio sempre alle 16. Prevista anche una replica alle 18.