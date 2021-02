La Valle della Caffarella in bicicletta, visita guidata naturalistica

Un percorso paesaggistico-naturalistico in bici per scoprire la natura incontaminata della Valle della Caffarella con i colori dell'inverno



Un percorso paesaggistico-naturalistico in bici per scoprire la natura incontaminata della Valle della Caffarella con i colori dell'inverno. Un naturalista accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questa parte del Parco dell'Appia Antica, scoprendone la biodiversità presente.



Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60

Orario appuntamento: 10,00

Orario di partenza-arrivo: 10,30 - 13,00

Durata: 2,5 ore

Distanza: 6,5 km a/r



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 e 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo vadis)



Parcheggio: Via Appia Antica, 50 o Via Tito Omboni/L.go Galvaligi

Difficoltà: media

Accessibilità: sanpietrino (breve tratto) / sterrato

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20



Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 065135316



INFORMAZIONI:Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita

- E' possibile acquistare il ticket nolo e-bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita

Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it