"La Traviata" di Giuseppe Verdi alle Terme di Caracalla

La Traviata di Giuseppe Verdi è in scena, fino al 9 agosto al Teatro delle Terme di Caracalla di Roma. Il Teatro dell'Opera, infatti, anche nell'estate 2023, si è trasferito tra i ruderi della Roma Antica, in una location altamente suggestiva, punto di riferimento dell'estate romana.

Per il capolavoro di Verdi, melodramma in tre atti tratto da “La dame aux camélias” di Alexandre Dumas figlio, il regista si ispira agli anni de “La dolce vita” di Fellini: la storia di Violetta Valéry si intreccia con quella delle icone del cinema di un tempo, gettate nel vortice della società divoratrice dello star system.

Sul podio Paolo Arrivabeni, direttore di grande esperienza operistica, e in scena Francesca Dotto, già più volte interprete di Violetta all’Opera di Roma, Christopher Maltman e Marco Caria nei panni di Giorgio Germont, Giovanni Sala e Alessandro Scotto Di Luzio in quelli di Alfredo Germont.

La celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi sarà in scena il 21, il 25 e il 28 luglio, il 2, il 4 e il 9 agosto. Ogni rappresentazione è in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese.

Tutte le informazioni su biglietti e orari sono reperibili sul sito ufficiale del Teatro dell'Opera.