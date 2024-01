"La topa bianca", Gabriella Ferri racconta se stessa

Dall'1 al 4 febbraio, Teatrosophia ospita un omaggio a un'icona della canzone popolare italiana: Gabriella Ferri. Una voce potente e appassionata nota sopratutto per le sue interpretazioni di brani legati alla tradizione romana. In scena Daniela Antolini, Flavio Accorinti, Antonio Antolini diretti dall'autore del testo Emanuele Bilotta.



Flavio, musicista di strada è intento a presentare alcuni brani del suo nuovo album ai passanti, sperando di poter guadagnare qualcosa dalle offerte a cappello. Irrompe Gabriella Ferri che, approfittando del gruppetto di persone che si sono attorniate davanti a lui, prende la scena per parlare un minuto ma, in realtà, travolge il povero Flavio e le altre persone in un’ora e mezza di ricordi, aneddoti, canzoni ed emozioni che ripercorrono la sua vita, la sua poetica e il suo sentire.



Orari: Giovedì a Sabato h 21:00/Domenica h 16:00



Biglietti: Intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00+5,00 per tessera associativa



Prenotazioni:



info@teatrosophia.com