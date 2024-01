La Tenuta, a Roma una commedia irriverente e immersiva per vivere un'esperienza teatrale travolgente

“La gravitazione o forza gravitazionale, è la forza di attrazione che tutti gli oggetti dotati di massa esercitano l’uno sull’altro”. Al via nel cuore di Roma dal 9 al 14 gennaio e dal 18 al 21 gennaio 2024 “La Tenuta”, uno spettacolo per chi ha la ridarella ai funerali, per chi alla gazzosa preferisce lo champagne, per chi incontra porcospini ninja e ne ha paura, per chi rivernicia persiane sui tacchi a spillo, per chi non sa dire mi manchi.

La Tenuta - "Giudi aveva un piano, ora ha una villa", lo spettacolo teatrale a Roma

Dopo il grande successo di “Riccardo III”, torna in scena presso il City Lab 971 di via Salaria 971, la compagnia Lubox Produzioni Artistiche con "La Tenuta", un progetto di Luca Ariano, testo e regia di Natalia Magni. In uno spazio scenico innovativo che è in sé installazione e progetto artistico, gli spettatori sono invitati a vivere un’esperienza teatrale immersiva, accomodandosi in una platea di soli 60 posti per assistere ad una commedia spietata ed esilarante.

Giudi insegue il futuro, Lia custodisce il passato, Ciro vive il presente. Riusciranno questi universi in rotta di collisione a trovare la propria traiettoria? La Tenuta è una commedia nera, tagliente, un dialogo senza sconti, un equilibrio tra pianeti, un ricordo di famiglia.

Natalia Magni, attrice ed autrice teatrale, firma la regia di questa sua nuova commedia. Un ritratto di famiglia con esterno, messo in continuo subbuglio dalla schiettezza antiborghese della protagonista, costretta a fare i conti con il proprio passato.

Due donne, Lia e Giudi, la buona e la dannata, vivono in eterno conflittuale paragone fin dalla nascita. Lia, la figlia modello, e Giudi, la figlia degenere che a sedici anni lascia casa per ottenere la propria libertà. Un dialogo crudo tra due sorelle che si ritrovano a fare i conti con la loro infanzia, con le scelte fatte e quelle subite, il rapporto con un padre mai accontentato, un figlio e nipote adolescente alla ricerca di attenzioni e la diroccata tenuta di famiglia, ricettacolo di polvere e ricordi, snodo e pretesto per ricominciare.

Informazioni utili

Gli spettacoli andranno in scena dal martedì al venerdì alle ore 21.00, il sabato alle ore 19.00 e la domenica alle 17.00. All'interno della location è presente un ampio parcheggio. I biglietti hanno un costo di 18 euro (intero); 15 euro (riduzione under 25); 8 euro (riduzione studenti e operatori dello spettacolo).

Per maggiori informazioni sui biglietti: telefono 347 2581957; e-mail luboxproduzioniartistiche@gmail.com; sito web La Tenuta. Per usufruire della riduzione scrivere un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: luboxproduzioniartistichegmail.com.