"La tempesta” di William Shakespeare all’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti

La tempesta”, uno dei capolavori di William Shakespeare nella versione tradotta e adattata di Eduardo De Filippo, è in programma fino al 6 agosto all’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti.

Eduardo De Filippo, in questo riadattamento di cui esiste una sola trasposizione scenica, quella in cui lui stesso prestava la voce alle marionette dei Fratelli Colla, non si è limitato a tradurre l’opera in napoletano: l’ha reinventata con la forza e la bellezza della sua lingua.

In scena allievi ed ex allievi dell’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico, diretti dal giovane regista Andrea Lucchetta. La Tempesta è uno spettacolo prodotto da Politeama s.r.l. e Accademia Nazionale d’Arte Drammatica "Silvio d’Amico". Un progetto a cura di Arturo Cirillo.