Torna all'Auditorium Parco della Musica, la Tarantella del Carnevale. Una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium.

Un evento che culmina in un grande concerto alle ore 18 in sala Sinopoli con la partecipazione di numerosi artisti tra musicisti, cantori e danzatori provenienti da alcune regioni d’Italia dove la tradizione di questa festa speciale è ancora molto viva. Ad accogliere gli ospiti l'Orchestra Popolare Italiana e il gruppo di Danzatori Popolari coordinati da Francesca Trenta. Un progetto originale che costituisce un'occasione unica per conoscere la ricchezza dei rituali popolari carnascialeschi meridionali. Un insieme complesso e variegato di antiche cerimonialità sostenute dal ritmo vertiginoso della tarantella che ancora caratterizza la vita di molte comunità. Una musica straordinaria, ipnotica e travolgente, che spesso dà vita a processioni lungo le vie del paese con maschere di ogni tipo.

La Tarantella del Carnevale è un'occasione speciale per riscoprire gli antichi rituali agricoli che nelle antiche civiltà classiche ripercorrevano il passaggio dall’Inverno alla Primavera, tempo di risveglio e di fioritura, auspicio e speranza per un raccolto abbondante. Una forza rigenerativa, originale e coinvolgente che animerà anche questo spettacolo per farne un'esperienza di festa originale, ipnotica, travolgente e autenticamente popolare.