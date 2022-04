La Suburra: il quartiere popolare dell’Antica Roma. Visita guidata con aperitivo

Domenica 1 maggio 2022, ore 18:00. Con una passeggiata nel cuore del più vasto e popoloso quartiere dell’antica Roma, l’Associazione “Esperide” farà rivivere la storia della città eterna. La Suburra fu il primo borgo suburbano della primitiva città, situata sul Palatino.

Questo quartiere, oggi corrispondente all’area del rione Monti, era la parte più popolare dell’antica Roma: un dedalo di viuzze, botteghe e insulae, abitato da gladiatori, artigiani, prostitute e famiglie plebee. Si percorrerà l’antica strada dell’Argiletum (attuale via della Madonna dei Monti) e si proseguirà fino alla chiesa di Santa Prassede alla scoperta di numerose altre meraviglie di questa antica area.



Per concludere in bellezza e per chi lo desiderasse, è possibile fare un aperitivo* nella splendida cornice di Rione Monti al termine della passeggiata presso la Galleria Cabaret Voltaire.

Al momento della prenotazione specificare la propria adesione o meno per l’aperitivo.



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. Vi invitiamo pertanto a prendere visione del nuovo regolamento che adotteremo cliccando qui. La prenotazione vale come tacita accettazione. Contributo per la sola visita guidata: 10€ intero, 5€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Non inclusa: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 € (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio e incluso nel contributo richiesto. Contributo per l’aperitivo: 7€. L’aperitivo comprende: un bicchiere a scelta tra vino bianco/vino rosso/birra, un piattino con una selezione di salumi e formaggi.