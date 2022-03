Dal Campidoglio al cuore dell'altra Roma, la Suburra: visita guidata

ore 16.30 in Piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio

Quando Dal 27/03/2022 al 27/03/2022 ore 16.30 in Piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio

Domenica 27 marzo, alle 16,30, l'associazione 10 Guides of Rome organizza la visita guidata dal titolo "Dal Campidoglio al cuore dell'altra Roma, la Suburra".

A condurla sarà la guida Natalia. Dopo aver ammirato il Marco Aurelio, il Nilo, il Tevere e il Marforio, i partecipanti si affacceranno dalle terrazze del Colle Capitolino per vedere i resti del Foro Romano, il centro e cuore pulsante dell'antica Roma, scenderanno poi per ammirare le vestigia monumentali del Foro di Cesare, di Traiano con la sua famosa Colonna, e degli altri fori della città che divenne la capitale del più grande impero. Saliranno al Colle Oppio per scoprire il più popoloso e vasto quartiere dell’antica Roma, la Suburra, dedalo di viuzze, botteghe e insulae, abitato da artigiani, prostitute e famiglie plebee. La passeggiata si concluderà al rione Monti.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA: NATALIA, 338 3929926

Durata: 2 ore circa

Costo comprensivo del noleggio auricolari: €11,50: adulti; €7,50 bambini

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tel: 338 3929926 . E-mail: 10guidesofrome@gmail.com

Le visite si svolgono sempre nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle normative anti-covid. Distanziamento e uso della mascherina