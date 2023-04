"La strage - quando sopravvivere costa più che morire", lo spettacolo teatrale

Risacca Teatro, compagnia emergente romana nata nel 2022, debutta con il suo spettacolo “La Strage - quando sopravvivere costa più che morire” venerdì 21 aprile 2023 presso l’Auditorium di Spin Time alle ore 20,30.



Cosa accadrebbe al mondo che conosciamo se venissero meno i valori comunitari legati all’Arte, alla Cultura, alla Bellezza?

“LA STRAGE - quando sopravvivere costa più che morire” è uno spettacolo che percorre drammaturgicamente due piani temporali indipendenti e autonomi le cui eco vengono reciprocamente percepite. Sulla retta cronologica, un evento storico, epocale, scandisce una netta distinzione tra due realtà: la prima racconta le vicende di un ensemble di artisti intento a preparare l’atto creativo più estremo e provocatorio che sia mai stato immaginato, una vera e propria Strage, un suicidio di massa cui partecipano tutti gli artisti del mondo, per decretare la scomparsa totale dell’Arte e della Bellezza.

La seconda realtà immerge lo spettatore in un futuro dal sapore post-apocalittico. La Strage è avvenuta, il mondo ha dimenticato cosa sia l’Arte e quattro personaggi si trovano rinchiusi e isolati in un teatro, luogo a loro sconosciuto. Fuori, una realtà oscura e minacciosa. La convivenza forzata obbliga i quattro a svelarsi e a riscoprire i valori comunitari dell’essere umano: inconsapevolmente, fanno riemergere la Bellezza dimenticata che solo l’Arte può donare.?



ATTENZIONE: SPETTACOLO NON ADATTO AI MINORI DI 14 ANNI



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI



Tel. +39 3922657799