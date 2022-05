La Strada, mostra dell’artista Ercole Bolognesi

Sabato 21 maggio alle ore 18, la Galleria Studio CiCo presenta la mostra personale “La Strada”, dell’Artista Ercole Bolognesi.



Ercole Bolognesi è nato a Tripoli nel 1948 ed è presidente dell’UCAI Roma 2. Ha un percorso artistico di oltre 50 anni di pittura con molteplici mostre personali e collettive. I soggetti che realizza variano dai ritratti, ai temi onirici, simbolici. Spesso ci sono scorci di Roma, una mescolanza di temi che si legano magicamente con fil rouge del suo magistrale modo di dipingere al suo messaggio sublimale di rappresentare sentimenti ed emozioni.



Il titolo di questa sua personale “La Strada” ci rivela emblematicamente il percorso nei meandri del mondo dell’Arte. Le opere, totalmente eseguite con olio su tela, uniscono sogni alla realtà. Bolognesi ha infatti il dono di passare da soggetti concreti, come i ritratti, a soggetti astratti con estrema naturalezza, senza minimamente creare una frattura da un tema a un altro. La visione delle opere è fluida, avvolgente, misteriosa, sognante e insieme veritiera.



L’esposizione è composta da circa 40 opere. Lo sguardo è il vero protagonista: occhi fluttuanti in una nebulosa, che rendono viva una scultura antica; occhi nel mistero, nella memoria; occhi magici, oltre la realtà.



Secondo Lucrezia Rubini professoressa e critico d'arte: "L’arte di Ercole Bolognesi ha la proprietà straordinaria di rimandare a mondi altri, a un terribile meraviglioso, che da sempre ha abitato il nostro profondo, per prenderci per mano e accompagnarci in quelle dimensioni fantastiche, fiabesche, surreali, come un moderno Virgilio".



Gli occhi, non sono solamente la parte più espressiva del corpo umano sapientemente dipinta, ma sono fondamentali per raccontare la storia di un mistero.

Luminosi, illuminano anche chi li osserva e sembrano che stiano indicando proprio una “strada”, una via, un percorso da seguire per raggiungere il Nirvana.



Per l'artista Francesca Romana Fragale: "Bolognesi prima di eseguire l’opera decide forse inconsciamente la divisione dello spazio, entrando dentro un tempo e un luogo sconosciuto, come se volesse dare un binario preciso al suo mondo passionale".



Le opere saranno esposte fino a sabato 4 giugno. L'apertura al pubblico sarà tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 19.30.