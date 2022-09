Due weekend all’insegna dell’eccellenza al Designer Outlet della Capitale, con la seconda edizione de La Strada del Vino a Castel Romano.

Dal 23 al 25 settembre e dall’30 settembre al 2 ottobre a partire dalle ore 17.00, il Centro McArthurGlen accoglie il suo pubblico per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con Strade del Vino di Latina, punto di riferimento delle migliori cantine del Lazio meridionale.

Otto le aziende presenti che delizieranno il palato degli ospiti con i propri vini: dalle più antiche e rinomate a livello internazionale Cincinnato e Casale Del Giglio, alle pluripremiate Villa Gianna e Sant’Andrea, passando per la sperimentazione di Marco Carpineti e la solida tradizione familiare di Sangirolami, fino alle due piccole aziende di alta qualità La Valle dell’Usignolo e Pietra Pinta. Una speciale selezione di etichette sarà curata da Signorvino, wine&food di alta qualità del Centro McArthurGlen.

Completano l'esperienza aziende agricole locali come M di Trama con i suoi prodotti fatti con il grano Senatore Cappelli, l'azienda Nardi con salumi e insaccati realizzati a mano in un laboratorio artigianale, l'Agro del Kiwi con un'ampia offerta di trasformati e derivati del kiwi, la rinomata Agricola Milani con confetture olio EVO e trasformati da orto ed infine l'eccellente Aaron Truffles con pregiati tartufi 100% Made in Italy.

In omaggio per tutti il bicchiere da degustazione griffato Castel Romano Designer Outlet. Info e prenotazioni su mcarthurglen.it/castelromano.