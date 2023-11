"La Storia non solo... Mia", omaggio a Mia Martini di Lavinia Fiorani

Torna il progetto musicale di Lavinia Fiorani, dedicato a Mia Martini. Uno spettacolo musicale con band dal vivo che racconta vita, amori e dolori di Mia Martini, straordinaria interprete della canzone italiana. La narrazione parte dal suo più grande successo “Piccolo Uomo”, che proprio quest’anno compie 50 anni, fino al suo ultimo Sanremo. La sua storia si fonderà con quella di Lavinia Fiorani e i suoi brani inediti.



Le due artiste si incontrano e si raccontano regalando al pubblico momenti di grande emozione.



Lavinia Fiorani - Vocal coach, cantante, attrice, autrice specializzata nella voce artistica.



Con il suo progetto di musica popolare romana, “La RomAntica”, si è affermata come “la voce di Roma”, portando il suo spettacolo live sul palco del Circo Massimo, in occasione delle celebrazioni ufficiali del Natale di Roma. La RomAntica, nel corso del 2022, conta oltre 30 esibizioni live sui palchi delle sagre e feste dei paesi dell’interland romano, dove riscuote tanto affetto e simpatia da parte del pubblico, in quanto espressione del folclore locale e delle tradizioni romanesche.



È autrice di 4 spettacoli musicali in tour per l’Italia, nei teatri e nelle piazze. Per l’80esimo anniversario dalla nascita di Gabriella Ferri ha portato in scena, in suo onore, lo spettacolo “Come un vecchio ritornello che nessuno canta più”, del quale è autrice, regista e voce, presso il Teatro 4 di Cinecittà World.



Con lo spettacolo “ResiDance”, musica dance anni 70-80-90, porta i suoi allievi ed allieve di canto sui palchi dei suoi live. Grazie alle sue competenze è stata giudice tecnico per tutte le edizioni del programma “All Togheter Now”, su Canale5.



Teatro Petrolini, via Rubattino 5 - Roma



ORARIO SPETTACOLO :



Mercoledì 6 dicembre ore 21