"La storia non solo... mia" al Teatro IF

Regia di Lavinia Fiorali

con Con Lavinia Fiorani ed il maestro Stefano Scartocci



Il Teatro IF si prepara ad accogliere un viaggio emozionante attraverso la vita, gli amori e i dolori di Mia Martini, la straordinaria interprete della canzone italiana. Sotto la regia di Lavinia Fiorani, "MIA" è uno spettacolo musicale che catturerà il cuore del pubblico il 24 e 25 febbraio 2024.



Dall'iconico "Piccolo Uomo" al suo ultimo Sanremo, la regista porta sul palco la storia di una delle voci più indimenticabili della musica italiana. Lavinia Fiorani, sul palco insieme al maestro Stefano Scartocci, si unisce a Mia Martini in un dialogo musicale e narrativo senza precedenti. Le due artiste si incontrano, si intrecciano e si raccontano, regalando al pubblico momenti di grande emozione. "MIA" non è solo uno spettacolo, ma un'esperienza che fonde arte e vita in una sinfonia di note e storie.



Sabato 24 Febbraio 2024 ore 21.00

Domenica 25 febbraio 2024 ore 17.30

Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma



Biglietti: Intero € 15; Ridotto €12 (prenotazione obbligatoria)



Mail: organizzazione@teatroif.it