La storia dello Stato Doria Landi, visita guidata a Palazzo Doria Pamphilj

Un appuntamento nel salotto del fuoco del “The Secret Apartment” di Palazzo Doria Pamphilj alla scoperta della storia dello Stato Doria Landi. Il 26 febbraio sarà l’occasione per immergersi nei luoghi, nelle storie e nelle vallate dell’Europa Feudale. In questa occasione si potrà partecipare gratuitamente alla visita della Galleria Doria Pamphilj sotto la guida del presidente della Fondazione Doria Pamphilj, Santa Francesca Romana, Don Massimiliano Floridi. Un percorso tra le stanze e le opere custodite nella galeria alla scoperta dell’affascinante storia del connubio della famiglia Doria Landi Pamphilj.

Per entrare più nel dettaglio della storia di questo Stato, seguirà un incontro con lo storico Riccardo De Rosa, il Rev. don Massimiliano Floridi - presidente della Fondazione Doria Pamphilj, Santa Francesca Romana -, il Conte Orazio Zanardi Landi, Donna Gesine Pogson Doria Pamphilj, il dott. Giuseppe Conti, Direttore Associazione Centro Studi Val Ceno e il dott. Francesco Mariani, sindaco del comune di Compiano. Sarà questa infatti l’occasione per presentare la nuova edizione del libro La Storia dello Stato Landi scritto dallo stesso Riccardo De Rosa e pubblicato con il prezioso contributo dell'Associazione Val di Ceno e Val di Taro. L'opera, che ricostruisce la genesi e la fine dello Stato Landi, si propone come un'immersione appassionante nel periodo di transizione tra l'Europa feudale e l'era degli stati moderni.

La storia dello Stato Doria Landi

Ambientato nei luoghi dove attualmente sorge il comune di Compiano, questo affascinante testo si snoda attraverso il contrasto tra papato e impero, un conflitto che, sorprendentemente, persiste ancora in epoca moderna sotto le vesti dei guelfi e dei ghibellini. Nel cuore di questa esperienza storica si inserisce la superba Repubblica di Genova, con il casato dei Fieschi e successivamente quello dei Landi e dei Doria che giocano un ruolo fondamentale nella politica e nel dominio delle pittoresche vallate dell'ex Stato Landi. Particolarmente interessante è il fenomeno della gentrificazione che, inesorabilmente, si fa strada nelle grandi città come Milano, Parma, Piacenza e Genova, mentre i territori montani appenninici faticano a reggere l'impatto della modernità. Il libro segue passo dopo passo l'incrociarsi degli interessi di quattro grandi famiglie aristocratiche - Malaspina, Landi, Fieschi, e Grimaldi - nella lotta per la supremazia su queste vallate strategicamente cruciali per gli scambi commerciali tra Genova, Piacenza e Milano. Il racconto culmina con la caduta del partito guelfo a Genova dopo il fallimento della congiura contro i Doria e la triste annessione allo Stato Farnese del Ducato di Parma e Piacenza. In La Storia dello Stato Landi Riccardo De Rosa con meticolosità e cura ricostruisce uffici, magistrature, zecche e notai, offrendo un affascinante spaccato sul carattere e sulla forza delle nobili casate italiane, in particolare quelle genovesi, agli albori dell'epoca moderna.

L'incontro del 26 febbraio sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube FloridiDoriaPamphilj Tour al seguente link: https://youtube.com/live/QtF8CCrrcbo