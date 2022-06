la storia del Dixieland a cura degli Ipse Dixie al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch, sia il sabato che la domenica. Un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz, passando anche per altri generi. Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno ancora una volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.

Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica. Ad alternarsi sul palcoscenico ci saranno grandi oratori e musicisti accompagnati dalle proprie band che ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.

In questo appuntamento il protagonista è una formazione classica in sestetto, gli IPSIE DIXIE, specializzata nel genere tradizionale Dixieland con una sezione fiati melodica, con intrecci polifonici, costituita da tromba (o cornetta), sax alto (o soprano) e sax tenore e una sezione ritmica, costituita da sax basso, banjo e batteria.

I brani classici del repertorio Dixieland verranno illustrati nella loro storia aneddotica e discografica degli anni 20 e 30 del secolo scorso e nelle caratteristiche di arrangiamento e strumentazione.



ORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO



Line-up:

Mauro Rossi - Tromba e Cornetta

Andrea Pasquetti - Sax Alto e Soprano

Roberto Quattrini - Sax Tenore

Luciano Rosso - Sax Basso e Soprano

Roberto Dati - Banjo Tenore e Plectrum

Luca Ingletti - Batteria