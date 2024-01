Cosa succede quando hai raccontato tutto, tranne te stesso? Come si vive facendo fumetti? Come si sopravvive facendo fumetti così spietati? Maicol & Mirco proveranno a trascinare il pubblico nel loro universo, dominato dai loro feroci personaggi.

All’Argot Studio, dal 2 al 4 febbraio, lo spettacolo in realtà virtuale La storia che non ho mai disegnato: Maicol & Mirco in VR: un’esperienza unica e immersiva in realtà virtuale 3DOF che porta il pubblico in un viaggio affascinante attraverso la mente creativa del fumettista Michael Rocchetti, autore della celebre serie di fumetti Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco. In questa performance teatrale l’autore racconta la sua schizofrenica esperienza personale nel mondo dei fumetti e come ha trovato ispirazione per i suoi impossibili personaggi. Una vera immersione nel talento di Maicol & Mirco.

Per partecipare alle attività culturali di Argot Studio è necessario effettuare il tesseramento su www.teatroargotstudio.com/tesseramento o presso il botteghino prima dello spettacolo.

Per info e prenotazioni chiamare 06 5898111 o scrivere a info@teatroargotstudio.com.