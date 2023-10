"La sposa fantasma", il Musical al Teatro Ghione

I festeggiamenti di Halloween cominciano in anticipo quest'anno con un evento da brivido:

"Dolcetto o Scherzetto?" in compagnia di attori in costume ed un musical spettrale per tutta la famiglia!



"La Sposa Fantasma - Il Musical" torna a Roma dopo il fenomenale debutto nel 2022.

Questa volta nell'affascinante cornice del Teatro Ghione di Roma lo spettacolo riprende l'oscura fiaba russa ebraica resa celebre grazie al capolavoro cinematografico di Tim Burton "La Sposa Cadavere".



L'autore e regista Eric Paterniani ci presenta una tragicommedia gotica: la vicenda di un giovane insicuro di un paesino dell'est europa nell'800 che erroneamente sposa lo spettro di una donna in abito nuziale e la loro impossibile storia d’amore. Con uno stravagante viaggio nell'Aldilà, gelosie e colpi di scena, lo spettacolo di un'ora e mezza ci regala una storia divertente ma anche profondamente emozionante.



Il cast proveniente da tutta Italia è composto da Valeria Nardella, Danilo Aiello, Serena Savasta, Gennaro Della Rocca, Paolo Cives e Francesco Frisoni. Nel corpo di ballo Sara Colafranceschi, Roberto Giannuzzi, Elena Ranieri e Gloria Ubaldi.



Le coreografie di Paolo Cives, i costumi di Giulia Balbi e le scenografie di Flaminia Giacobello aiutano a regalare allo spettacolo un'atmosfera dark e bizzarra tipica dello stile Burtoniano che affascina ed attrae un pubblico di tutte le età.



Parte integrante dell'opera sono le musiche originali di Emanuele Stracchi di cui 12 canzoni inedite cantate dal vivo. Emanuele Stracchi, attivo come compositore, pianista, direttore d’orchestra, ha vinto numerosi concorsi internazionali tra cui il Primo Premio al Gran Prize Virtuoso di Vienna, Bonn e Amsterdam; nel 2021 ha anche suonato presso la Carnegie Hall di New York.



"La Sposa Fantasma - Il Musical" è presentato dalla compagnia MAG di Valeria Nardella e Fabio Vasco, da oltre 15 anni coinvolta nella produzione di spettacoli e commedie musicali a Roma ed in tutta Italia.



DOMENICA 29 OTTOBRE

Teatro Ghione, Via delle Fornaci, 37, 00165 Roma RM



Ore 17.30 - Apertura porte con evento "Dolcetto o Scherzetto" ed intrattenimento per i più piccoli



Ore 18.00 - Incontro con l'autore: Emanuele Stracchi al piano introduce i brani de "La Sposa Fantasma"



Ore 18.20 - Spettacolo "La Sposa Fantasma - Il Musical"



I biglietti sono acquistabili su Ticketone:



https://www.ticketone.it/eventseries/evento-halloween-la-sposa-fantasma-3481836/





Gallery







Direttamente al botteghino prenotando allo 066372294: 20 euro per adulti e 15 euro per bambini e gruppi da 10