La Space Family al Parco Da Vinci

Il Parco Da Vinci apre virtualmente le sue porte alla famiglia di giovanissimi più nota su YouTube. Sara e Valentino della Space Family infatti, domenica 19 marzo dalle 15 incontreranno i loro fans sul palco allestito nell’area eventi tra Terranova e Calliope.

L'accesso è gratuito e possibile a tutti: basta ritirare il pass (quelli a disposizione sono 500) nelle giornate di sabato 11 e 18 marzo - dalle 16 alle 20 - e il 19 dalle 10 presso l’Infopoint. Un’occasione unica per appassionati di tutte le età, a partire da coloro che, diventati genitori, hanno avuto ansie e paure che sono sembrate gigantesche ma che la famiglia di Sara e Valentino ha reso normali con il racconto della loro quotidianità. Una quotidianità che si è allargata con l’arrivo del primo figlio Martino e che presto si arricchirà con la nascita di una sorellina o di un fratellino. Annunciata rigorosamente su YouTube.

La Space Family nasce dal matrimonio di due volti già noti al pubblico con numeri social da capogiro. Valentino Bisegna è l’altra metà (Bise) del noto duo comico Matt&Bise e aveva già più di due milioni di followers su Instagram e 548 mila su Tik Tok. La giovane Sara Di Sturco non era da meno. Diventata famosa nel periodo di massima espansione di Musical.ly, ha continuato la sua ascesa con il passaggio dell’app a Tik Tok, portando in famiglia un tesoretto di quasi quattro milioni di followers e 659 mila fans su Instagram. Dopo la nascita di Martino la coppia ha deciso di aprire un canale dedicato esclusivamente a video di famiglia e vlog delle loro avventure di mamme e papà alle prime armi. In un anno la Space Family ha raggiunto quasi 400 mila followers e il trend parla solo di numeri in crescita.

Con questo evento il Parco Da Vinci si conferma ancora una volta protagonista sul territorio di eventi accessibili a tutti con un target non solo commerciale, attento ai bisogni di grandi e piccini. Suo punto di forza, oltre ai brand nazionali e internazionali, i suoi lunghi viali all’aperto che ne fanno il Parco commerciale più grande d’Italia e che consentono momenti di relax tra passeggiate e eventi sempre originali.