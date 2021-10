La sorpresa al teatro Tor Bella Monaca

venerdì 5 e sabato 6 novembre ore 21

domenica 7 novembre ore 17,30



di Pierre Sauvil

traduzione di David Conati

regia e adattamento Giorgio Caprile

con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile e Clara Vigasio



Mc Sipario



Dopo i recenti successi comici “Toc Toc”, “Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?”, “Stasera si cena a letto!”, il trio ormai consolidato Mesturino Marrapodi Caprile porta in scena ancora una volta una nuova commedia mai rappresentata in Italia. Una pièce che vi immergerà nelle vicissitudini di una coppia sull’orlo del divorzio. Tra i Chabrier non funziona più nulla. Philippe accumula ricchezze ma Catherine, che si sente trascurata malgrado una vita vissuta in agiatezza, vuole divorziare. Philippe all’idea di dover rinunciare alla metà della sua fortuna, cerca in tutti i modi di evitare il divorzio. Mentre la coppia è nel pieno di una crisi di nervi compare Morin, un povero pensionato che ha deciso di tentare il suicidio proprio davanti alla loro porta di casa per protestare contro l’indifferenza della società nei confronti delle persone disagiate. Il tentativo fallisce, come tutto ciò che ha cercato di intraprendere nella vita. Ma questa improvvisa visita potrebbe risolvere gli oscuri progetti di Philippe Chabrier, pronto a tutto per non vedere la sua fortuna dilapidata…



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



promozione@teatrotorbellamonaca.it

