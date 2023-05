La sfida dell’immaginazione, seconda edizione

Da dove parte l’immaginazione? L’arte contemporanea, a volte, è davvero sperimentale: fa uso dei supporti più particolari e inaspettati per trovare il giusto, e forse anche provocatorio, modo di esprimersi. Talvolta a vedere certi lavori spesso si resta spiazzati. Ma forse è necessario accogliere la provocazione dell’artista e apprezzare l’intento che sta dietro a quello che ci propone. Parte proprio dall’immaginazione priva di confini questa arte alla portata di tutti.



Opere di:

Kimberly Adamis (USA), Regina Affonso (Portugal), Laura Casini (Switzerland), Brian Avadka Colez (USA), Alessio Costantini (Italia), Teresa Bellini (Italia), Antonella Caponio (Italia), André Colinet (Belgium), Nathanael Cox (USA), Begoña Cubero Marcos (Spain), John Dobson (Australia), Durlindana (Italia), Johanna Elbe (Sweden), Ulf Enhörning (Sweden), Maria Evseeva (Russia/Spain), GusColors (USA), Cosme Herrera (USA), Chantal Hulshoff (The Netherlands), Corina Karstenberg (The Netherlands), Monika Katterwe (Germany), Bulgan Khatanbaatar (Germany), Yuki Kiyohara (Japan), Rebeccah Klodt (USA), Kirsten Kohrt (Germany), Chikara Komura (Japan), Simi Larisch (Germany), Megan Lee (The Netherlands), Fiona Livingstone (Australia), Paul Scott Malone (Usa), Arlette Mendieta (Panama), Jean Charles Neufcour (France), Yuri Okada (Japan), Pawel Opalinski (Poland), Sou (Japan), Christophe Szkudlarek (France), Taka & Megu (Japan), Josefina Temin (México), Nadia Turato (Italia)



Il lavoro di ciascuno sarà presentato all’interno del sito di Rossocinabro in uno spazio proprio, permettendo così, pur all’interno del contesto unitario della mostra, di mantenere le specificità delle rispettive ricerche.



Img: Uopi light design serie Morfo by Alessio Costantini (Italy)