"La scoria infinita", Caterina Guzzanti al Monk

Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti in “La Scoria Infinita”, comedy show sui luoghi comuni, sabato 13 maggio al Monk Club di Roma. Liberamente tratto da fatti realmente accaduti e vissuti dall’autrice, lo show della durata di 70 minuti circa è tratto dall’omonimo libro di Arianna Gaudio, edito da Le strade bianche di stampa alternativa, e dall’omonimo podcast prodotto da Cristina Spinelli e Emanuela Semeraro per Lungta Film.

I testi nascono dalla capacità di osservare e riportare storie vere, cose che accadono tutti i giorni ad Arianna come a tutti noi, applicata allo stile di vita che lei conduce per vari motivi e lunghi periodi, variando da un pendolarismo misterioso e imprevedibile all’occupazione altruista di varie case, e poi ancora la condizione di figlia, sorella, moglie, zia, amica, amico, attrice, ballerina. Nello show si incontrano creature fantastiche e realissime al tempo stesso, che prendono vita e si muovono, variopinte, disarmanti e micidiali nei loro habitat più selvaggi: l’autobus, il supermercato, il regionale, l’area cani, dove ignari o non curanti danno il meglio e il peggio di sé. I vari personaggi messi in scena dalla ormai leggendaria capacità mimetica di Caterina Guzzanti si intrecciano in situazioni surreali e incredibili, in cui ci siamo probabilmente trovati quasi tutti nella nostra vita, e ne abbiamo riso, ci hanno sorpreso o ci hanno fatto arrabbiare... il tutto con un tocco quasi magico di leggerezza e semplicità.

Sul palco anche Federico Vigorito ed il tappeto musicale dal vivo, imprevedibile e ironico, di Filippo Gatti, che accompagna gli sketch con loop station, strumenti giocattolo, effetti speciali.