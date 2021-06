La scelta muta le cose. Festival di Commedia dell'arte

Il progetto La scelta muta le cose, con la direzione artistica di Emilio Genazzini, realizzato da Abraxa Teatro con il sostegno del Municipio Roma IX Eur e in collaborazione con Biblioteche di Roma propone venerdì 25 giugno all’arena estiva della Biblioteca Laurentina. Centro Culturale Elsa Morante un festival/spettacolo a cura delle compagnie: Ygramul, TradirEfare Teatro, Circomare Teatro, La Bottega dei Comici con un sottotitolo che celebra il ritorno in scena: Le maschere alla ricerca dell’ottimismo.



La scelta muta le cose riunisce quattro gruppi teatrali tra i più qualificati di Roma e dintorni nella conoscenza e pratica della Commedia dell'Arte e si presenta come un festival perché racchiude un laboratorio e la rappresentazione di ben 4 spettacoli, con elementi differenti e caratterizzanti della Commedia dell'Arte, ma è allo stesso tempo un’unica messinscena che segue i LIBRI del Candido di Voltaire. Dopo il prologo, a cura della compagnia Ygramul, che sarà protagonista anche dell'epilogo, la Compagnia TradirEfare Teatro, ispirandosi al Primo Libro abiterà la Commedia dell'Arte del '600, Circomare Teatro (II Libro) si lancerà verso la modernità, con un uso brechtiano e biomeccanico delle Maschere ed infine con La Bottega dei Comici (III Libro) si celebrerà lo stile ottocentesco, nel momento di passaggio tra l'Arte della Commedia di Goldoni e la Commedia dell'Arte dei saltimbanchi e artisti di strada.



Biblioteca Laurentina Centro Elsa Morante

Piazzale Elsa Morante

Venerdì 25 giugno dalle 18.00

Ingresso libero



Informazioni e prenotazioni

abraxateatro@abraxa.it 3404954566

