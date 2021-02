La scelta, concerto in streaming della band romana nel giorno di San Valentino

Domenica 14 febbraio, per il giorno di San Valentino, la band romana La scelta (già band di Ron), si esibirà in concerto al Live Social Festival, dalle 18 in live streaming Facebook, sulla piattaforma della @streamingarena, a cura della Event Project di Yuri Lattanzi in collaborazione con Mirko Tisato.

In questo periodo storico, nel quale tutti gli spettacoli del vivo e concerti di musica live non possono avere la partecipazione del pubblico, la formula live streaming sta prendendo sempre più piede e la formula del Live Social Festival sta riscuotendo un notevole successo.

La scelta si esibirà in un concerto di oltre un'ora, con molti brani del proprio repertorio, tra cui il brano uscito a novembre 2019, "Ho guardato il cielo" in feat. l'attore Mirko Frezza, nel quale ha partecipato al videoclip un cast stellare di 12 attori italiani, tra cui, Claudia Gerini, Marco Giallini, Francesco Montanari, Marcello Fonte, Edoardo Pesce e tanti altri.

Da qui prende il nome anche il progetto discografico Concept/Album, prodotto dalla band su etichetta indipendente Coffee Records Label, che si completerà in questo 2021.

A giugno e ottobre 2020 sono usciti in sequenza, in rotazione radiofonica, "Ballad2020" e "Ultimo Tango", altri 2 singoli che fanno parte del progetto discografico, concept/album "Ho guardato il cielo". Il prossimo maggio sarà fuori su tutte le piattaforme musicali in digital streaming, un nuovo inedito che strizza l'occhio all'estate, "Agosto a casa", il cui videoclip vede la firma della regia dell'attore Marcello Fonte.

La band La scelta, non si ferma qui, lo scorso dicembre ha inaugurato un nuovo spazio il "Coffee Studio" dove suonare e produrre musica, all'interno di un borgo originario dell'ottocento dove si produceva latte, oggi ristrutturato, si produce musica, una vera e propria "Fattoria della Musica", aperta a tutti, nel quadrante est della periferia romana della Rustica.