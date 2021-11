TEATRO ANFITRIONE dal 9 al 14 novembre 2021



"La Santa sulla scopa" di Luigi Magni



Con Annachiara Mantovani & Agnese Torre

da un’idea registica di Eleonora Pariante



Musiche e canzoni a cura di Nando Citarella

Costumi: Francesca Staccioli



Sinossi:

Nella notte di San Giovanni, durante la quale il Sole sposa la Luna in una Roma Secentesca, Madama Silvestra sta per essere “abbruciata” sul rogo come strega. Va ad assisterla Apollonia, Sorella della Confraternita della Consolazione e delle Grazie, nonché “sposa di Gesù”. Il duello ha inizio, l'apparente contrapposizione tra il Bene e il Male, ma più le due si confrontano e più i confini si confondono.



Chi è la Santa e chi la Strega? Le dicotomie si svelano e si trasformano, i confini tendono a rarefarsi e Santa e Strega finiscono per scambiarsi le parti.



Gigi Magni uno dei più fecondi autori del cinema italiano, suoi i film “ Nell'anno del Signore”, “In nome del Papa Re”, riesce con questa commedia, scritta espressamente per il teatro, in modo arguto e sagace, a raccontare l'animo femminile in modo magistrale.





Maggiori informazioni sullo spettacolo su:

teatroanfitrione.it & Instagram @lasantasullascopa



Orari Spettacolo: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato alle ore 21.00.

Domenica alle ore 18:00.



Teatro Anfitrione – Via di San Saba 24, Roma (tel. 065750827)

La Santa sulla scopa, dal 9 al 14 novembre 2021



Costo biglietti: 20 euro (intero) – 14 euro (ridotto e gruppi)

