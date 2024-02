"La sala professori", anteprima del film nei cinema di Roma

Dopo gli applausi e i premi alla Berlinale, la vittoria di 5 German Awards e la candidatura all’Oscar come miglior film internazionale, il film "La sala professori" (The teachers’ lounge) arriva nei cinema italiani dal 29 febbraio. Prima però, un’anteprima speciale: appuntamento il 25 febbraio alle ore 21, in collegamento con il regista ?lker Çatak e la protagonista Leonie Benesch, che introdurranno questa storia avvincente e ricca di tensione, dove lo spazio scolastico si fa specchio della società e delle sue contraddizioni.

I cinema romani aderenti

I cinema di Roma che aderiscono all'iniziativa e nei quali sarà possibile vedere in anteprima il film "La sala professori" sono: Giulio Cesare, Greenwich, Quattro Fontane e Nuovo Cinema Aquila. Biglietti disponibili sul sito www.luckyred.it.

La sala professori, il film

Ciò che accade in sala professori rimane in sala professori…Presentato in anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha ottenuto il premio come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E. e il Premio Europa Cinema Label, "La sala professori" ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è candidato al Premio Oscar come miglior film straniero.

Protagonista assoluta Leonie Benesch (Il Nastro Bianco, The Crown) nei panni di un’insegnante di scuola media al primo incarico alle prese con il mistero di una serie di furti e la necessità di trovare il colpevole.

Lo spazio scolastico come un campo di battaglia, specchio della società, in cui ad ogni azione corrisponde una reazione, con ripercussioni sulle vite di tutti coloro che lo abitano.

Un film ricco di tensione che mette a nudo le pecche di un sistema scolastico rigidamente retto sul rispetto della forma, in cui ci si interroga sul prezzo della verità e dell’onestà e in cui la cattiva informazione e il pregiudizio giocano un ruolo di primo piano.

Carla Nowak (Leonie Benesch) è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all'interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catana.