La Sagra della zucca alla Fattorietta

La Sagra della zucca è in arrivo a La Fattorietta in vicolo del Gelsomino, 68. Una serie di eventi accoglieranno i visitatori piccoli (ma anche gli adulti) presso l'associazione Passeggiata del Gelsomino/Fattorietta, a due passi da San Pietro, nelle giornate di domenica 22, domenica 29 e martedì 31 ottobre.

Giro in fattoria, passeggiata in carrozza, attività con asini, laboratorio con la zucca, giochi campestri, giro sul pony, area picnic e barbecue saranno a disposizione domenica 22 ottobre dalle 10,30 alle 18, domenica 29 ottobre dalle 10,30 alle 18 e martedì 31 ottobre, in maschera in occasione di Halloween, dalle 16 alle 19.

Per informazioni sulla Sagra della Fattorietta si può contattare il numero Whatsapp 3382916918.