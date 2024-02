"La rosa non ci ama" al Teatro Lo Spazio

Da una storia vera il tormentato rapporto del principe Carlo Gesualdo da Venosa (Gianni De Feo)e di sua moglie Maria D’Avalos (Cloris Brosca), e del suo tragico epilogo. Tra musica e parola, le ombre dei due coniugi si affrontano in un’atmosfera intensa e suggestiva rivivendo le menzogne, le pressioni, le macchinazioni messe in opera da chi (prelati nobili, serventi) li circondava e fu corresponsabile dell’esito delle loro vite. Uno degli eventi che più ha lasciato il segno nella storia della Napoli del '500 dominata dai vicerè spagnoli, raccontata dalla penna sagace di Roberto Russo.



LA STORIA



In un’atmosfera prevalentemente notturna, in una piazza svuotata dalla presenza umana, ingombra solo di residui di immondizia, dove fanno da sfondo le mura della Basilica di San Domenico Maggiore circondata da silenziosi palazzi cinquecenteschi, emergono le ombre parlanti di due personaggi, un uomo e una donna, apparentemente distanti tra loro. Indistinguibili nelle fattezze somatiche, potrebbero essere due barboni o viaggiatori casuali senza tempo. Eppure, l’eco della loro voce sembra venire da molto lontano.



Siamo nella città di Napoli, nei nostri giorni, in una piazza vuota, piazza San Domenico appunto, davanti all’imponente palazzo che appartenne al Principe Carlo Gesualdo da Venosa e dove nel suo androne, così si dice, fu esposto il cadavere di sua moglie Maria D’Avalos nella notte tra il 16 e il 17 ottobre del 1590. Quella notte Carlo infierì con efferata violenza sul corpo di Maria e dell’amante di lei Fabrizio Carafa, duca D’Andria. Questa la cronaca di uno dei più famosi delitti passionali. Fatti reali e non leggenda.



Durante l’azione scenica scopriamo che i due personaggi sono proprio le ombre dei due nobili. Si svela gradualmente il pallore dei loro volti e riemerge la loro identità confusa. Costretti ogni notte a ritrovarsi in una ritualità ossessiva ma necessaria a rielaborare gli eventi del passato per appagare i sensi di colpa. Inizialmente si scrutano, quasi non si riconoscono, sussurrano appena i loro nomi, mentre rivivono, attraverso la ricomposizione dei colori del cubo di Rubik, tutta la gamma cromatica delle loro anime. Lui, uomo sensibile e geniale inventore dei colori della musica, raffinato madrigalista e stimato ispiratore dei tempi a venire. Lei bellissima donna appassionata alla vita. Entrambi vittime dei loro ruoli e della loro epoca! Ed è la Rosa, simbolo d’amore di tutte le epoche, che attrae e affascina con la seduzione del suo profumo e la bellezza dei suoi colori ma che può, allo stesso tempo, uccidere con la punta sottile di una spina.



La trama drammaturgica concepisce la presenza di altri personaggi che si alternano e si contrappongono ai due protagonisti. E dunque, in questa messa in scena che si articola tra azione vivace e lettura a leggio, saranno proprio loro, Carlo e Maria a evocare e a far rivivere, attraverso la loro voce, come gli accusatori di un tribunale, tutte quelle figure intorno alle quali ruota la vicenda stessa. Rivediamo allora le due ingenue domestiche, il losco “prevetiello”, lo scaltro prete inquisitore, il saccente Escobar. E allo stesso modo si mescolano le lingue, dallo spagnolo del 500 al napoletano antico fino al latino, in un linguaggio forbito eppure contemporaneo. E così i suoni e le musiche faranno da contrappunto alle parole, dall’evocazione dei madrigali al romanticismo dei nostri giorni, scavalcando epoche e gusti. Fino al raggiungimento della catarsi, quando tutti i personaggi evocati possono fare ritorno a casa, trovare pace e rinascere, nello scioglimento delle colpe.





Due testi di Torquato Tasso scritti espressamente per Gesualdo, ma mai messi in musica da questi, sono stati per l’occasione rielaborati con musiche originali e cantati dal vivo nello stile dei madrigali.