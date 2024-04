La Roma di "Febbre da cavallo"

Un tour a piedi che ripercorrerà i luoghi che hanno fatto da set alle scene più divertenti del film



Ricordando il gigante della storia del teatro italiano Gigi Proietti, facciamo un viaggio nella sua Roma alla scoperta dei luoghi dov’è stato girato Febbre da Cavallo, il film cult della commedia italiana diretto da Steno. Pellicola del 1976, racconta le vicende di tre amici, (Gigi Proietti nei panni di Bruno “Mandrake Fioretti”, Enrico Montesano nei panni di “er Pomata” Pellicci e Francesco de Rosa in quelli di Felice Roversi) con la passione per le scommesse ippiche, costretti ad inventarsi sempre nuovi stratagemmi per sovvenzionare quella loro passione costosa e fallimentare. La febbre da gioco li porta a indebitarsi al punto da doversi inventare una grossa e assurda truffa per truccare una corsa. Vedremo insieme i luoghi dov’è stato girato. Il film girato in gran parte a Roma iniziò con le riprese il 20 giugno 1975: il nostro tour a piedi ripercorrerà alcuni dei luoghi che hanno fatto da set alle scene più divertenti: dalla pubblicità di Whisky Maschio senza raschio alla casa del Pomata, dalla Farmacia del Dott. Magalini al Bar di Gabriella per giungere poi a Largo Arenula 2 ipotetico luogo dello scherzo a Manzotin.



Sabato 13 Aprile ore 11.00. Durata 90 minuti circa. Costo 10€ a persona compreso attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi