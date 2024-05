La Roma della commedia all’italiana

Un pomeriggio romano per ripercorrere le scene dei film che hanno fatto grande la commedia italiana. Una passeggiata sui sampietrini tra le bellissime vie di Roma ed i suoi palazzi che nei decenni hanno ospitato moltissimi capolavori del cinema ed in particolare della commedia italiana: da Il Marchese del Grillo a Febbre da Cavallo, dai film di Carlo Verdone a quelli di Lino Banfi, dal Conte Tacchia all’ispettore Nico Giraldi.



Un percorso di cineturismo che vuole offrire ai romani e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a queste produzioni cinematografiche senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico capitolino.



In queste 3 ore ascolterai storie, aneddoti e segreti di grandi attori che hanno fatto la storia del cinema italiano come Alberto Sordi, Carlo Verdone, Mario Brega, Gigi Proietti e tanti altri che a tua volta potrai condividere con amici e parenti negli anni a venire, e non guarderai più nello stesso modo i tuoi film preferiti di sempre.



Durata 3 ore circa. Sabato 4 Maggio dalle ore 16.00. Costo 10€ compreso di attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi