La Ripa Romea. Edifici e storie dimenticate intorno al porto di Ripa Grande

Si può immaginare Roma e il suo traffico portuale? Ebbene si. Due porti fluviali e un via vai incessante di imbarcazioni, battelli, pellegrini, merci. Sulle sponde della cosiddetta “Ripa Romea” contrapposta alla “Ripa Greca” del Foro Boario, operano silenziosi e discreti alcuni tra gli edifici più importanti deputati alla conservazione del Patrimonio culturale come l’Istituto Centrale del Restauro. Proprio lì dove la storia di Roma ha visto il succedersi di strutture come il carcere femminile la chiesa di Santa Maria del Buon Viaggio, e quella di San Francesco a Ripa, l’umile alloggio romano di san Francesco, il luogo di riposo eterno di Giorgio de Chirico e il meraviglioso letto marmoreo della Beata Ludovica Albertoni, plasmato dalle prodigiose mani di Gianlorenzo Bernini. Da qui si entrava a Roma anche oltrepassando la celeberrima Porta Portese, oggi il più celebre mercato delle pulci dove, nell’ammucchiarsi caotico di vestiti usati, mobili d’antiquariato e chincaglierie d’ogni genere, vive ancora l’Arsenale pontificio. Orfano e trascurato, sbarrato da catene e adibito a magazzino, il monumentale edificio ancora attende di essere riportato a nuova vita, ma incarna perfettamente l’emblema architettonico della grande stagione del porto di Ripa Grande.



