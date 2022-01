La rinascita di Piazza Vittorio e i segreti dell'Esquilino

Identificato oggi dalla popolazione romana come il centro multietnico per eccellenza, il quartiere Esquilino incarna uno dei migliori esempi di “architettura umbertina” della città. Malgrado i radicali sbancamenti, operati per la realizzazione del nuovo reticolo stradale e della maestosa piazza centrale, che eliminarono la memoria delle ville, degli horti e delle persistenze archeologiche della zona, è ancora possibile scovare qua e là le tracce della storia del rione, fin dall’epoca delle prime mura serviane.

La stessa Piazza Vittorio, circondata da portici secondo lo stile piemontese e vero e proprio cuore pulsante del quartiere, conserva all’interno i resti del maestoso Ninfeo di Alessandro (meglio conosciuto come “Trofei di Mario”) e la misteriosa Porta Magica, così denominata per via dei simboli alchemici scolpiti su di essa. Le curiosità tuttavia esistono, nascoste, in ogni angolo del rione: da piazza Manfredo Fanti, dove oggi ha sede la Casa dell’Architettura, ospitata all’interno del bellissimo Acquario Romano, fino all’arco di Gallieno e alla chiesetta di San Vito.

Scovando questi piccoli monumenti, come anche il Collegium Russicum, la chiesa di Sant’Eusebio e la piccola chiesa di Santa Bibiana, Esperide vi condurrà fino al cosiddetto Tempio di Minerva Medica. Il maestoso rudere in laterizio, fermo da secoli sul ciglio di via Giolitti e spesso visibile appieno soltanto dalla seconda classe dei treni regionali Roma-Pisa, non ha ancora trovato piena identificazione tra gli studiosi, ma fu scelto più volte come soggetto preferito dagli artisti romantici del Grand Tour, in visita nella Capitale.



Esperida è lieta di accompagnarvi in questa suggestiva passeggiata!



La durata della visita sarà di circa 1 ora e mezza



Per ulteriori informazioni visita il sito: https://esperide.it/attivita/larinascitadipiazzavittorio/



Per prenotare: info@esperide.it oppure al 3394750696 - 3498926716 - 3331125444



ESPERIDE RICORDA:

• Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. Vi invitiamo pertanto a prendere visione del nuovo regolamento che adotteremo cliccando su https://esperide.it/covid-19-avviso/

• Appuntamento: piazza Manfredo Fanti 47 (lato stazione Termini), mezz’ora prima dell’inizio della visita

• Contributo: 10€ intero, 5€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Non inclusi: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 € (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto.