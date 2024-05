La Ri rivista di Lola Lustrini al Teatro Testaccio

Debutta la Ri Rivista di Lola Lustrini, uno spettacolo di Burlesque e Comicità liberamente ispirato al celebre Teatro di Rivista d’epoca, rivisitato in chiave moderna. Il Teatro Testaccio di Roma si trasformerà nel luogo ideale in cui il pubblico sarà immerso in un’atmosfera retrò: l’alternarsi di quadri prevede, oltre alla prosa, al canto, ai siparietti, alla danza, alla magia, delle performance burlesque svolte dagli allievi di Residenza Artistica Burlesque.

La differenza sostanziale, rispetto al passato, è la scelta stilistica di un tema centrale che sarà costante per l’intera durata dello spettacolo, un fil rouge che porterà lo spettatore a vivere con interesse tutto ciò che accade sul palcoscenico, rendendo più sottile la quarta parete: le Donne, in tutte le loro sfaccettature! Sensibili, impavide, sensuali, sfacciate, determinate, gatte morte, sognatrici, desiderose di riscatto...da qui il Titolo Donne...dududù!

Il corpo di ballo delle Rivistine ricorda le coreografie di un tempo: movimenti geometrici eseguiti da corpi non standardizzati, sequenze in cui, alla tecnica, si predilige la comicità, con l’immancabile tocco burlescoso. Una carrellata di act di generi differenti raccontano storie e suscitano emozioni: il mito di Medusa veicola il messaggio di liberazione da tutti quegli stereotipi e pregiudizi che la donna, per secoli, ha dovuto subire, ponendo l’accento sulla sua solitudine rispetto alla mostruosità; la donna astronauta come esempio classico della determinazione e ambizione femminili; il lato erotico della donna e la sua evoluzione dal passato ai giorni nostri; la moglie al servizio del marito che finalmente riscatta la sua dignità; la solitudine legata all’etichetta della bruttezza che cede il posto, alla fine, alla bellezza interiore; la storia vera di una violinista finita in un manicomio durante la guerra, che riesce a riappropriarsi del suo strumento e tornare a vivere; il carisma della Diva e il suo lato malinconico dietro le quinte; grisettes e cancanneuses buffe e imbranate, citazioni di Gaber e Paolo Poli, Balistreri e Nino Taranto, la parodia di Anna Glavari e il Conte Danilo Danilovich, e infine i costumi di scena che riempiono gli occhi e il cuore.



Non poteva mancare il messaggio sociale di sensibilizzazione verso il delicato tema della violenza sulle donne con una performance di teatro danza sulle musiche di Rosa Balistreri, che evidenzia la dura realtà, ma che vuole dare un messaggio di speranza e di riscatto: un appello alle forze della natura e all’energia universale, affinché la speranza divina ammorbidisca il cuore dell’umanità, contro ogni tipo di violenza. A tal proposito ricordiamo l’adesione alla campagna POSTO OCCUPATO, riservando una poltrona a chi avrebbe avuto il diritto di occuparla. Ad accompagnare Lola Lustrini, soubrette e ideatrice dello show, in questa nuova avventura, Franco Barbero (secondo comico con Macario), Michele Annunziata e Gianluca delle Fontane (Mic e Gian) mattatori d’eccezione, la voce potente di Natascia Bonacci, Liborio Cammarata, Mago Mancini e, naturalmente, le meravigliose Rivistine.