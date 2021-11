Il teatro helios in collaborazione con il castello di Bracciano , propone un evento unico dedicato ai piccoli.





LA RENNA NATALINA

Domenica 19 dicembre ore 11,00 e ore 15,00



La renna Natalina chissà cosa mai combina,

si nasconde nel castello per mangiare questo e quello,

non riesce più a volare , non sappiamo cosa fare,

ma se tu la vuoi aiutare al castello devi andare....

Babbo Natale ti aspetterà con tanta gioia e serenità.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria su info@teatrohelios.it

indicare numero biglietti , orario e lasciare un recapito telefonico ,

verrete contattati dalla segreteria .



biglietto 15 euro a persona ( bimbi 0-3 anni non compiuti gratuito)



incluso ingresso al Museo del Castello”.